Дизайнер квестов Cyberpunk рассказал, в чем секрет хороших побочных квестов в иг...

Дизайнер квестов Cyberpunk рассказал, в чем секрет хороших побочных квестов в играх CD ProjektДва крупнейших ролевых хита CD Projekt Red, The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, известны своими масштабными основными сюжетными линиями и потрясающими героями, но чаще всего люди говорят о небольших приключениях, встречающихся между сюжетными линиями.