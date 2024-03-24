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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дизайнер квестов Cyberpunk рассказал, в чем секрет хороших побочных квестов в иг...

Дизайнер квестов Cyberpunk рассказал, в чем секрет хороших побочных квестов в иг...

Дизайнер квестов Cyberpunk рассказал, в чем секрет хороших побочных квестов в играх CD ProjektДва крупнейших ролевых хита CD Projekt Red, The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, известны своими масштабными основными сюжетными линиями и потрясающими героями, но чаще всего люди говорят о небольших приключениях, встречающихся между сюжетными линиями.

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