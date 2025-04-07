В Крыму на прошлой неделе в ДТП погибло 3 человека

В период с 31 марта по 6 апреля 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 9 ДТП, в которых 3 человека погибло, в том числе 1 ребенок, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.