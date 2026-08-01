Жители Таиланда требует смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

Брат и сестра Назимовы пропали после тревожного СМС, их тела нашли в общей могиле В районе Хуай Яй, на южной окраине Паттайи, у здания полицейского участка собралась группа местных жителей и журналистов: они требуют высшей меры наказания для подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых, граждан России.