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Жители Таиланда требует смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

Жители Таиланда требует смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

Брат и сестра Назимовы пропали после тревожного СМС, их тела нашли в общей могиле В районе Хуай Яй, на южной окраине Паттайи, у здания полицейского участка собралась группа местных жителей и журналистов: они требуют высшей меры наказания для подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых, граждан России.

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