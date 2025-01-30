Дмитрий Артюхов поручил решить снежный вопрос и разобраться с ситуацией, сложившейся в сфере ЖКХ

Суровый климат арктического региона проверяет на прочность ямальских коммунальщиков. На заседании окружного правительства губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил курирующим заместителям определить ответственных за коммунальные инциденты, произошедшие в муниципалитетах с начала года, а также оперативно предложить решения по ситуации с уборкой снега.