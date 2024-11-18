Когда всеми поступками движет вера в добро: в декабре станут известны обладатели премии «Золотой пеликан»

«Петербургский дневник» представляет героев, которые уже получили награду Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, заместитель председателя фонда «ПОБЕДА» Валерия Соколова Валерия Соколова организовала фестиваль «Шаг навстречу!», который не имеет аналогов.
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