Сибига: у Украины на счету каждый перехватчик баллистических ракет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал спонсоров Киева ускориться с принятием решений по поставкам ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) после российского удара по Киеву.
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