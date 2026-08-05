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Газета.ру

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Сибига: у Украины на счету каждый перехватчик баллистических ракет

Сибига: у Украины на счету каждый перехватчик баллистических ракет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал спонсоров Киева ускориться с принятием решений по поставкам ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) после российского удара по Киеву.

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