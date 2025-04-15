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Обслуживающие 13 астраханских сел два медучреждения отремонтируют до конца года

Обслуживающие 13 астраханских сел два медучреждения отремонтируют до конца года

В Володарском районе капремонт врачебной амбулатории села Сизый Бугор и участковой больницы села Тумак проводится в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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