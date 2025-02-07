Импорт растет: китайцы начали активнее покупать российское мороженое

Китай по итогам 2024 года сильнее всех увеличил объемы импорта мороженого из России. Это позволило Поднебесной войти в тройку лидеров среди стран, наиболее активно закупающих эту продукцию в РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.