Комбат штурмовиков ВСУ: «Побратимы возвращаются из Европы в шоке – там армии нет!»

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Как показывает практика, ни от увеличения срока обучения мобилизованных, ни от стажировок в странах Запада толку никакого.

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Комментарии
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Traveller
Я бы ещё уточнил - не &quot;сражается&quot;, но и быстро бежит так, что потом места, откуда убежали, годами силами Вагнера приходится отвоёвывать.
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16 час.
Сергей Федотов
&quot;Только сами русские могут биться с русскими&quot;(с).  Армия  России сражается с такими же русскими, просто они украинцы.
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12 час.
Сергей Федотов
Забыли что ли, или в вашей методичке этого не прописано?  Таки напомню - не только быстро бежит, но и сотнями миллиардов сдаётся в плен :-D Будьте внимательны, иначе варенье с печеньем не дадут.
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12 час.

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