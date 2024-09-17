Как показывает практика, ни от увеличения срока обучения мобилизованных, ни от стажировок в странах Запада толку никакого.
Комбат штурмовиков ВСУ: «Побратимы возвращаются из Европы в шоке – там армии нет!»
Комментарии
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Traveller
Я бы ещё уточнил - не "сражается", но и быстро бежит так, что потом места, откуда убежали, годами силами Вагнера приходится отвоёвывать.
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16 час.
Сергей Федотов
"Только сами русские могут биться с русскими"(с). Армия России сражается с такими же русскими, просто они украинцы.
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12 час.
Сергей Федотов
Забыли что ли, или в вашей методичке этого не прописано? Таки напомню - не только быстро бежит, но и сотнями миллиардов сдаётся в плен :-D Будьте внимательны, иначе варенье с печеньем не дадут.
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12 час.
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