Комбат штурмовиков ВСУ: «Побратимы возвращаются из Европы в шоке – там армии нет!»

Traveller Я бы ещё уточнил - не "сражается", но и быстро бежит так, что потом места, откуда убежали, годами силами Вагнера приходится отвоёвывать.

Сергей Федотов "Только сами русские могут биться с русскими"(с). Армия России сражается с такими же русскими, просто они украинцы.