Актриса из «Папиных дочек» рассказала о спродюсированном ею проекте

Знаменитая актриса из «Папиных дочек» 12-летняя Ева Смирнова рассказала в интервью «Известиям», что недавно стала еще и генпродюсером всероссийского конкурса для детей-сценаристов, который они придумали с мамой.
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