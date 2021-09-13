Первый после захвата власти талибами* международный коммерческий рейс осуществили в Кабуле

Самолет пакистанских международных авиалиний с пассажирами приземлился в аэропорту Кабула. Это первый международный коммерческий рейс, осуществленный в столице Афганистана после ухода из страны Вооруженных сил США и захвата власти талибами*.
Самолет пакистанских международных авиалиний с пассажирами приземлился в аэропорту Кабула. Это первый международный коммерческий рейс, осуществленный в столице Афганистана после ухода из страны Вооруженных сил США и захвата власти талибами*.
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