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Первый после захвата власти талибами* международный коммерческий рейс осуществили в Кабуле

Первый после захвата власти талибами* международный коммерческий рейс осуществили в Кабуле

Самолет пакистанских международных авиалиний с пассажирами приземлился в аэропорту Кабула. Это первый международный коммерческий рейс, осуществленный в столице Афганистана после ухода из страны Вооруженных сил США и захвата власти талибами*.

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