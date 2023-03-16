НАТО отменило полеты дронов Reaper у российских границ

Народное творчество!18+ Татьяна Ботунова Меня тоже накрыла муза: Глупый Рипер робко съёбнул телом жирным в море Чёрном … Только гордый русский Сушка реет смело и свободно над седым от пены морем! Вот он носится, как демон, — гордый, русский демон Сушка, — и смеётся, и рыдает… Он над Рипером смеется, обосцатым керосином! Смелый Сушка гордо реет над волнами, курс держа на крымский берег, и кричит пророк победы: — Мы ещё не начинали! (с) Elina Smirnova Можно мои три копейки вставить в поэтический конкурс? Жнец всё Сгинул, врезавшись в пространство.