На дороге Кульсары-Бейнеу погибли пять человек

Трагедия произошла вчера,14 января, в 11:30 часов на 15-м километре трассы. Как сообщает azh.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области, лоб в лоб столкнулись автомобили «Honda Odessey» с армянским номером и «ВАЗ-2115» - с российским.