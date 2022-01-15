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На дороге Кульсары-Бейнеу погибли пять человек

На дороге Кульсары-Бейнеу погибли пять человек

Трагедия произошла вчера,14 января, в 11:30 часов на 15-м километре трассы. Как сообщает azh.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области, лоб в лоб столкнулись автомобили «Honda Odessey» с армянским номером и «ВАЗ-2115» - с российским.

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