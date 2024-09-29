Киодо: Новый премьер Японии Исиба распустит парламент и проведет досрочные выборы

Новоизбранный председатель правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сигэру Исиба принял решение распустить до конца октября нижнюю палату парламента, чтобы провести досрочные всеобщие выборы.
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