День инноваторов в кластере "Ломоносов"

21 апреля в кластере "Ломоносов" прошел день инноваторов. Мероприятие стало финалом 2 потока акселерационной программы Академии инноваторов и объединило на одной площадке лучших стартаперов, венчурных инвесторов и крупный бизнес.
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