То, что сделал Суровикин в 1989-м - ошеломляет! Такое увидишь только в кино

Алексей Тан

«Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной».====================== А ЭТО было всегда!... ЛЮТАЯ ненависть к первым ЛЮДЯМ в РОССИИ... всякими инородцами.... Пригожиными и Лукавыми.... Володиными и Хинштейнами.... Лидеры РУССКОГО и Коренного населения России... им всегда не "ПОНУТРУ" были.... и наплыв мигрантов, "специалистов"... они демонстративно не "замечали".