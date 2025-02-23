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То, что сделал Суровикин в 1989-м - ошеломляет! Такое увидишь только в кино

То, что сделал Суровикин в 1989-м - ошеломляет! Такое увидишь только в кино

Это все - фото из Алжира, где он, говорят, сейчас на боевом посту.

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Комментарии
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Алексей Тан
«Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной».====================== А ЭТО было всегда!... ЛЮТАЯ ненависть к первым ЛЮДЯМ в РОССИИ... всякими инородцами.... Пригожиными и Лукавыми.... Володиными и Хинштейнами.... Лидеры РУССКОГО и Коренного населения России... им всегда не &quot;ПОНУТРУ&quot; были.... и наплыв мигрантов, &quot;специалистов&quot;... они демонстративно не &quot;замечали&quot;.
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