Минтруд предлагает расширить перечень профессий для прохождения альтернативной службы

Министерство труда предлагает расширить перечень профессий для прохождения альтернативной службы. В настоящее время в список входят 224 профессии и 1305 предприятий, но теперь планируется увеличить его до 237 специальностей и 1442 предприятий.
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