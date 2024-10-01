На сайтах и в соцсетях онлайн-изданий появились логотипы, написанные Доброшрифтом

2 октября 2024 года онлайн-медиа "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", Quto.ru, Ferra.ru и "Страсти" (входят в медиахолдинг Rambler&Co) приняли участие во Всероссийской социальной кампании, приуроченной ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается в первую среду октября.
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