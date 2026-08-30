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Тульские новости

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Пловец из Тульской области Спанопуло выступит на первенстве мира в Аргентине

Пловец из Тульской области Спанопуло выступит на первенстве мира в Аргентине

В сборную России по плаванию на открытой воде включен туляк Лев Спанопуло, который в этом году стал седьмым на первенстве Европы на дистанции 10 километров.

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