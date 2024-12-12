Сообщается об ударе украинского БПЛА по зданию 2-го полка ППСП СН им. А-Х. Кадырова в Грозном. Это уже второй удар дронов противника по столице Чечни за последнее время.
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Сообщается об ударе украинского БПЛА по зданию 2-го полка ППСП СН им. А-Х. Кадырова в Грозном. Это уже второй удар дронов противника по столице Чечни за последнее время.
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