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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дом 100кв.м село Червоное Поле в Бердянске - 3 800 000 руб

Дом 100кв.м село Червоное Поле в Бердянске - 3 800 000 руб

Продам дом в селе Червоное Поле со всеми удобствами. Три спальни, зал + обеденная зона, кухня. 2 коридора, холодный и коридор с выходом на 2 этаж, также с входом в предбанник, баню и выходом на летнюю кухню (веранду).

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