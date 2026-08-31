Дом 100кв.м село Червоное Поле в Бердянске - 3 800 000 руб

Продам дом в селе Червоное Поле со всеми удобствами. Три спальни, зал + обеденная зона, кухня. 2 коридора, холодный и коридор с выходом на 2 этаж, также с входом в предбанник, баню и выходом на летнюю кухню (веранду).
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