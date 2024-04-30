Жительница Самарской области перепутала рак с зубной болью

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о малоинвазивных операциях при начальных формах онкологии полости рта, глотки, гортани и кожи, которые теперь применяют медики самарского онкологического диспансера .
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