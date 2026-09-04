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Царьград

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Минэкономразвития: Вьетнам примет 1,5 млн русских туристов в этом году

Минэкономразвития: Вьетнам примет 1,5 млн русских туристов в этом году

Минэкономразвития прогнозирует, что в этом году Вьетнам примет рекордные 1,5 млн русских туристов. По словам директора департамента Никиты Кондратьева, популярность страны связана с прямыми рейсами и удобными платежами через систему "Мир".

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