Представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Анатолий Светличный, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны ВСУ и полученное ранение, смог восстановить работоспособность повреждённой станции и обеспечить подразделение связью с командованием.
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