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Газета.ру

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Юрист Багян заявил, что театр Кадышевой могут лишить имущества из‑за долгов

Юрист Багян заявил, что театр Кадышевой могут лишить имущества из‑за долгов

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» может столкнуться с арестом счетов и имущества из-за долгов.

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