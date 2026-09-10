The Oleyna plant in the Dnipropetrovsk region stopped work

The Oleyna oil production plant in the Dnipropetrovsk region temporarily stopped work due to a fire, RBC-Ukraine reports, citing a statement by the American Bunge corporation.
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