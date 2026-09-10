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The Eurasia Daily news agency

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The Oleyna plant in the Dnipropetrovsk region stopped work

The Oleyna plant in the Dnipropetrovsk region stopped work

The Oleyna oil production plant in the Dnipropetrovsk region temporarily stopped work due to a fire, RBC-Ukraine reports, citing a statement by the American Bunge corporation.

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