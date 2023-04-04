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«РВ»: ВКС РФ нанесли мощные удары по позициям ВСУ в Херсонской области

«РВ»: ВКС РФ нанесли мощные удары по позициям ВСУ в Херсонской области

flickr.com | Fedor Leukhin/CC-BY-SA-2.0 Воздушно-космические силы РФ нанесли серию мощных авиаударов по расположениям ВСУ в Херсонской области.

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