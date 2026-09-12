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От бумаги к цифре: как ГИС ЭПД меняет транспортную логистику России

От бумаги к цифре: как ГИС ЭПД меняет транспортную логистику России

С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу обязательный режим работы Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

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