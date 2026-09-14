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ВС РФ поразили железнодорожный транспорт с грузами для ВСУ в пяти областях

ВС России поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

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