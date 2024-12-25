Карл готовится передать корону своему наследнику

Стало известно о тайных встречах короля с принцессой Уэльской. Карл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAЗаявление короля Карла, сделанное им на днях, спровоцировало слухи о возможной скорой смене монарха в Британии.