❗️⚡️Сегодня утром крылатыми дронами «Герань-4» нанесён удар по киевскому заводу «Киевприлад». Предприятие задействовано в производстве БПЛА и другой продукции военного назначения.
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