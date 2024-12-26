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Царьград

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Ракетный удар ВСУ: в Рыльске повреждены колледж, школа и 17 культурных объектов

Ракетный удар ВСУ: в Рыльске повреждены колледж, школа и 17 культурных объектов

В результате ракетного удара ВСУ в Рыльске разрушены колледж и школа, пострадали 17 объектов наследия.

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