Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Михайлов об отношениях с ИИХФ: «Они портят, не мы. Это мы им должны грозить за то, как они поступили со сборной России и командами Беларуси»

Член наблюдательного совета ЦСКА поделился мнением о том, что Иван Федотов, дисквалифицированный ИИХФ, принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх