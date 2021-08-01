На монгольской границе. Империя Си Ся

Бодхисаттва Авалокитешвара. Империя Си Ся. Хара Хота. КНР. ГЭ. Россия В предыдущей статье мы остановились на событиях, связанных с гибелью кочевой империи киданей Ляо, разгромленной тунгусским племенным союзом чжурчжэней, создавшим империю Цзинь.