Путин тепло поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент также поздравил некоторых бывших глав государств и экс-руководителей правительств Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав зарубежных стран и правительств.
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