Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

227 подписчиков

Депутат Госдумы Белик: страны НАТО пытаются легализовать присутствие на Украине

Депутат Госдумы Белик: страны НАТО пытаются легализовать присутствие на Украине

Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик, ряд стран блока НАТО решила устроить заговор, чтобы узаконить присутствие своих военных на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
Ну, что ж...Прибавится законных целей для ликвидации... Приглашаем в кромешный ад под &quot;Солнцепек&quot;!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх