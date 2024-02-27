Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик, ряд стран блока НАТО решила устроить заговор, чтобы узаконить присутствие своих военных на Украине.
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