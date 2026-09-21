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Психиатр-нарколог рассказала, как алкоголь становится зависимостью и почему успешные люди тоже в зоне риска

Психиатр-нарколог рассказала, как алкоголь становится зависимостью и почему успешные люди тоже в зоне риска

Тема алкогольной зависимости окружена страхами, мифами и стереотипами .

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