«Позорное поражение»: тренер «Куньлуня» высказался о разгроме от СКА

Клуб пропустил восемь шайб и не забил Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец в ходе послематчевой пресс-конференции оценил разгромное поражение от петербургского СКА (0:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.