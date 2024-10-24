«Позорное поражение»: тренер «Куньлуня» высказался о разгроме от СКА

Клуб пропустил восемь шайб и не забил Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец в ходе послематчевой пресс-конференции оценил разгромное поражение от петербургского СКА (0:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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