Трамп рассказал, как пришел к выводу о вкладе США в победу над фашизмом

www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, на основе чего он решил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне.
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