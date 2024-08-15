В Калуге не будет света на 3 улицах

В Калуге в 9:00 отключат электричество в домах на трех улицах, сообщает Единая дежурно-диспетчерская службаВ Калуге с 9:00 до 16:00 15 августа отключат электричество в домах №№2, 4, 6 и 8 по Малоярославецкой улице и №№1, 3, 5 и 7 по улице Кибальчича.