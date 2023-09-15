Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

Календарь российских соревнований по биатлону-2023/24 2023 год Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи 7 сентября – спринты (лыжероллеры) 9 сентября – гонки преследования (лыжероллеры) 10 сентября – масс-старты (лыжероллеры) Чемпионат России, Тюмень 16 сентября – спринты (лыжероллеры) 17 сентября – эстафеты (лыжероллеры) 19 сентября – индивидуальные гонки (лыжероллеры) Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск 25 ноября – одиночная смешанная эстафета 26 ноября – смешанная эстафета Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск 1 декабря – спринты 2 декабря – гонки преследования 3 декабря – большие масс-старты Кубок России, 3-й этап, Тюмень 7 декабря – индивидуальные гонки 9 декабря – спринты 10 декабря – большие масс-старты Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа 15 декабря – спринты 16 декабря – гонки преследования 17 декабря – большие масс-старты 2024 год Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи 5 января – спринты 6 января – гонки преследования 7 января – большие масс-старты Чемпионат России, Чайковский 11 января – суперспринты 13 января – командные гонки 14 января – большие масс-старты Кубок России, 4-й этап, Ижевск 18 января – индивидуальные гонки 20 января – спринты 21 января – большие масс-старты Спартакиада сильнейших спортсменов России, Златоуст 11 февраля – индивидуальные гонки 13 февраля – спринты 14 февраля – гонки преследования 16 февраля – смешанная эстафета 17 февраля – эстафета (женщины), масс-старт (мужчины) 18 февраля – эстафета (мужчины), масс-старт (женщины) Кубок России, 5-й этап, Уфа 29 февраля – индивидуальные гонки 2 марта – спринты 3 марта – большие масс-старты Чемпионат России, Тюмень 23 марта – спринты 24 марта – гонки преследования 26 марта – индивидуальные гонки 27 марта – одиночная смешанная эстафета 28 марта – смешанная эстафета 30 марта – эстафета (женщины), масс-старт (мужчины) 31 марта – эстафета (мужчины), масс-старт (женщины) Чемпионат России, Уват 4 апреля – гонка на 40 км (мужчины) 5 апреля – гонка на 30 км (женщины) Кубок Содружества, 4-й этап, Мурманск 12 апреля – спринты 13 апреля – гонки преследования 14 апреля – масс-старты.
Популярные статьи
- На Савина завели уголовное дело о дискредитации армии из-за интервью Собчак. Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы
- «Реал», «Барса», «Интер» выразили соболезнования в связи с наводнением в Ливии. Погибло 3+ тысячи человек, 10+ тысяч пропали без вести
- Татьяна Тарасова: «Зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается»
Свежие комментарии