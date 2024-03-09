В Таганроге госпитализирован сотрудник МЧС после атаки беспилотниками ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что никто из людей не погиб после атаки Вооруженных сил Украины Таганрога беспилотными летательными аппаратами, однако госпитализирован сотрудник МЧС.
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