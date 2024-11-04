Шольц заявил, что ФРГ в 2024 году потратит на оборону 2% ВВП

ФРГ за 2024 год потратит 2% ВВП на оборону и продолжит идти по этому пути в ближайшие годы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 4 ноября на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине.