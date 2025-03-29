Вячеслав Володин напомнил о вступлении в силу новых законов с 1 апреля

Они направлены на улучшение благополучия, прежде всего, людей старшего возраста и детей С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75 процентов, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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