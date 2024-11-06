От всей души искренне поздравляем Евгения и Ольгу Сидельниковых с прекрасной серебряной свадьбой, с замечательной двадцать пятой годовщиной семейной жизни.
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От всей души искренне поздравляем Евгения и Ольгу Сидельниковых с прекрасной серебряной свадьбой, с замечательной двадцать пятой годовщиной семейной жизни.