Овечкин забил 890-й гол в "регулярках" НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Fred Greenslade/AP/TASS Гол и две голевые передачи российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз" не помогли команде из американской столицы одержать победу.
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