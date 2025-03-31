Овечкин забил 890-й гол в "регулярках" НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Fred Greenslade/AP/TASS Гол и две голевые передачи российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз" не помогли команде из американской столицы одержать победу.