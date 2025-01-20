Пленный рассказал об обучении Норвегией боевиков «Азова»

Пленный украинский военный Евгений Аксенов рассказал, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона «Азов»* (признан террористическим и запрещен в России).
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