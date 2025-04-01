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Имущество бывшего замминистра транспорта РФ Семенова арестовали

Имущество бывшего замминистра транспорта РФ Семенова арестовали

Ходатайство об аресте имущества бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося под следствием по уголовному делу о мошенничестве, удовлетворил суд, 1 апреля сообщает РИА Новости.

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