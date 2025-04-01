Имущество бывшего замминистра транспорта РФ Семенова арестовали

Ходатайство об аресте имущества бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося под следствием по уголовному делу о мошенничестве, удовлетворил суд, 1 апреля сообщает РИА Новости.
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