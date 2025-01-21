Румыния и Венгрия построят четыре новых пункта пропуска на границе

Румыния и Венгрия построят четыре новых пункта пропуска после вступления в Шенгенскую зону. На встрече в Бухаресте министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, находившегося с визитом в Румынии, официальные лица договорились о диверсификации транспортных связей между двумя государствами.