Зеленский дал "ответ" Путину на его статью об Украине

Долго думал наверняка всей кодлой сочиняли, мучились. но на качестве это никак не сказалось, скорее наоборотЛучше бы вообще не высказывался по этой статье, промолчал бы и умнее бы казался.
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